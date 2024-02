Reprodução/Instagram Viviane Araujo revela se desfilará na Mancha Verde e Salgueiro em 2025

Viviane Araujo acabou com os rumores da sua saída do Carnaval. Rainha de bateria da Mancha Verde, em São Paulo, e da Acadêmicos do Salgueiro, no Rio de Janeiro, a atriz revelou se seguirá desfilando pelas escolas em 2025.

A artista compartilhou registros das apresentações no Sambódromo do Anhembi e Marquês de Sapucaí e revelou que segue nas duas agremiações.





"Um sentimento de gratidão por tudo que eu vivi, vivo e ainda viverei com vocês! Minhas paixões Salgueiro e Mancha Verde. Seguiremos em frente! Que venha 2025! Obrigada por tudo!", escreveu ela na legenda da publicação.





Para o Desfile das Campeãs, tanto de São Paulo quanto do Rio, a famosa terá que escolher entre uma das duas escolas do coração. Isso porque Salgueiro, quarto lugar, desfila à meia-noite e a Mancha, também quarto lugar, se apresenta novamente às 23h20.

