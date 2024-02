Reprodução/Globo Carnaval SP: Gaviões da Fiel

O Desfile das Campeãs do Carnaval 2024 de São Paulo sofreu uma alteração na ordem das apresentações para evitar confronto no Sambódromo do Anhembi.

No sábado (17), nove agremiações desfilam novamente e a Liga das Escolas de Samba resolveu modificar a lista e não sofrer com o encontro entre as torcidas da Gaviões da Fiel e Mancha Verde.





A quarta e quinta colocada estão ligadas às torcidas dos clubes de futebol Palmeiras e Corinthians, respectivamente. Por isso, a Liga-SP optou por distanciar as apresentações.

Assim, a Mancha tem previsão de entrar na Avenida às 23h20 da noite de sábado e a Gaviões deve iniciar a apresentação quatro horas depois, às 3h20 da madrugada de domingo (18).

A Mocidade Alegre, campeã do Carnaval 20204, não irá fechar o Desfile das Campeãs, como de costume. Além das cinco mais bem classificadas no Grupo Especial, desfilam Estrela do Terceiro Milênio e Colorado do Brás, campeã e vice-campeã do Grupo de Acesso I e X-9 Paulistana e Unidos de São Lucas, campeã e vice-campeã do Grupo de Acesso II.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: