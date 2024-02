Reprodução/Instagram Giovana Cordeiro chora ao comentar rebaixamento da Porto da Pedra

undefined undefined undefined

Giovana Cordeiro não escondeu as lágrimas ao lamentar o rebaixamento da Porto da Pedra no Carnaval do Rio de Janeiro. A atriz desfilou como musa da escola em frente ao carro abre-alas na Marquês de Sapucaí.

A protagonista de 'Fuzuê' mandou um recado para a agremiação e falou com esperança sobre o próximo Carnaval. Em 2025, a escola disputará a Série Ouro.





"O que eu quero falar agora para a comunidade que me segue e que está aqui é, primeiro, agradecer imensamente o carinho que vocês tiveram comigo, agradecer por vocês terem aberto a porta da quadra para mim e terem me acolhido, e dizer que daqui a gente não tem controle sobre nada dessa vida, mas estou muito tranquila com o sentimento de dever cumprido muito grande", começou ela.

Cordeiro seguiu rasgando elogios para a comunidade. "Eu sei, eu quero e eu desejo que isso traduza o sentimento de São Gonçalo inteira, que se dedicou para fazer o desfile que a Porto da Pedra entregou. Eu acompanhei toda a dedicação de vocês, toda gana, garra dessa comunidade, foi muito inspirador, renovador, energizante estar com vocês nesse período. Continuo com vocês, eu estou aqui, e parabéns. A gente fez o que nos cabia, a gente fez tudo o que podia e não foi pouco! Foi muito".





Por fim, Giovana mandou um recado inspirador para os participantes da folia. "Quero, comunidade, que todos vocês agora descansem, porque dá muito trabalho, tranquilos, com sentimento de dever cumprido. Amanhã é sempre uma nova oportunidade. E a vida é sobre se colocar em risco. Não é sobre vencer, mas sobre fazer e se sentir realizado pelo que foi feito. E a gente fez", concluiu ela.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: