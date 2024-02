Rafa Mattei Ivete Sangalo se torna pentacampeã da música do Carnaval com 'Macetando'

Música do Carnaval! 'Macetando' conquistou o título de título da música do Carnaval 2024. Interpretada por Ivete Sangalo e Ludmilla, a canção foi escolhida pelo público do Troféu Bahia Folia 2024, da TV Bahia.

A disputa contou mais de três milhões de votos e a música obteve 52,87%. Assim, a cantora baiana se tornou pentacampeã depois de vencer o título nos anos de 2002 (Festa), 2009 (Cadê Dalila), 2020 (O Mundo Vai) e 2021 (Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha).





Em segundo lugar ficou 'Perna Bamba' ficou com 43,07%; na sequência, 'Liquitiqui' com 1,17%; e em quarto, Bota Pra Virar com 0,74%.

Confira a lista completa de canções do Carnaval

1994 - Requebra - Olodum;

1995 - Araketu é bom demais - Araketu;

1996 - Margarida Perfumada - Timbalada;

1997 - Rapunzel - Daniela Mercury;

1998 - Latinha - Timbalada;

1999 - Juliana - Bom Balanço;

2000 - Cabelo Raspadinho - Chiclete com Banana;

2001 - Uma bomba - Bragaboys;

2002 - Festa - Ivete Sangalo;

2003 - Voa Voa - Chiclete com Banana;

2004 - Maimbê Dandá - Daniela Mercury;

2005 - Coração - Rapazolla;

2006 - Café com pão - Vixe Mainha;

2007 - Quebra Aê - Asa;

2008 - Mulher Brasileira - Psirico;

2009 - Cadê Dalila - Ivete Sangalo;

2010 - Rebolation - Parangolé;

2011 - Liga da Justiça - LevaNóiz;

2012 - Circulou - Banda Eva;

2013 - Ziriguidum - Filhos de Jorge;

2014 - Lepo Lepo - Psirico;

2015 - Xenhenhém - Psirico;

2016 - Paredão Metralhadora - Banda Vingadora;

2017 - Santinha - Leo Santana;

2018 - Elas gostam - Psirico;

2019 - Abaixa que é tiro - Parangolé;

2020 - O Mundo Vai - Ivete Sangalo;

2021 - Tá solteira, mas não tá sozinha - Ivete Sangalo e Harmonia;

2022 - não houve o Bahia Folia;

2023 - Zona de Perigo - Léo Santana;

2024 - Macetando - Ivete Sangalo.

