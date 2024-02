Reprodução/Instagram - 14.02.2024 Sabrina Sato se manifesta após escolas do Rio e de SP estarem no desfile das campeãs

Sabrina Sato usou as redes sociais para abrir o jogo sobre o desfile das campeãs, que acontece no próximo sábado (17), tanto no Rio quanto em São Paulo.



Nesta quarta-feira (14), a apresentadora esteve entre os assuntos mais comentados das redes sociais. Isso porque ela é rainha de bateria da Gaviões da Fiel e da Unidos de Vila Isabel, duas escolas que vão participar do desfile.





De acordo com a artista, ela estará presente nos dois desfiles, mesmo eles acontecendo em Estados diferentes. "Gente… próximo sábado à noite vou desfilar nas campeãs pela minha Unidos de Vila Isabel no Rio e depois em São Paulo para minha Gaviões da Fiel. Vamos comemorar muito!!!", postou Sabrina no X, antigo Twitter.





A Gaviões ficou na quarta posição em São Paulo com 269,6 pontos. A grande campeã foi a Mocidade Alegre, seguida das escolas Dragões da Real e Acadêmicos do Tatuapé. Já a Vila Isabel ficou na sexta posição no Rio, sendo a Viradouro a grande campeã.

Nesta quarta-feira (14), Sabrina apareceu nas redes sociais para compartilhar registros da apuração das notas dos desfiles de Carnaval no RJ. ‘Vamos com tudo, Unidos de Vila Isabel’, escreveu em uma foto publicada nos stories do Instagram.

A apresentadora também apareceu ao lado das rainhas de bateria Mayara Lima, da Paraíso do Tuiuti; Viviane Araújo, da Acadêmicos do Salgueiro; e Lexa, da Unidos da Tijuca. ‘Bateria nota 10’, escreveu Sabrina em outra postagem, mencionando a escola Unidos de Vila Isabel.

