Reprodução Namorada de Duda Nagle curte alfinetada em Sabrina Sato: 'Mesmo nível'

A corretora de imóveis Michele Balsamão, nova namorada de Duda Nagle, gerou polêmica ao curtir um comentário provocativo para Sabrina Sato. No último domingo (11), o casal tornou publico o relacionamento amoroso.



Através do Instagram, Michele e Duda Nagle publicaram diversos registros do início do relacionamento. Essa é a primeira vez que o ator assume um romance após a separação de Sabrina Sato, com quem ficou por sete anos.

Nada passa despercebido no mundo das redes sociais e desta vez internautas notaram que Michele curtiu um comentário que a compara com Sabrina Sato, alfinetando a rainha de bateria da Gaviões da Fiel.

"Agora sim uma mulher do mesmo nível!! Da pra vê que tem maturidade e elegância. Parabéns", diz o comentário curtido.

A atitude de Michele Balsamão não foi bem vista entre os internautas. "Ela vai querer entrar nessa de rivalidade feminina com a Sabrina Sato? Coragem", ironizou um usuário do Instagram.

"Elegância é você respeitar a mãe da sua enteada! É respeitar que a relação deles não tem a ver com você", aconselhou outra internauta.