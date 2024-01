Reprodução Instagram - 15.1.2024 Rafa Kalimann aluga mansão de 5 andares no Rio após se 'enjoar' de antiga casa

Prestes a estrear como antagonista na nova novela das sete da Rede Globo “Família é Tudo!”, Rafa Kalimann usou os stories do Instagram no último domingo (14) para mostrar que decidiu alugar uma mansão de luxo. A influenciadora conta que se “enjoou” da antiga casa e, por isso, escolheu uma mansão no Rio de Janeiro para passar o fim de semana perto da natureza e dos amigos.



“Peguei uma casa no Rio mesmo porque enjoei um pouco da minha casa. Quis arrumar um cantinho diferente para passar o final de semana, uma coisa mais contato com a natureza. A vista é surreal", iniciou.



De acordo com a vice-campeã do “Big Brother Brasil 2020”, a residência conta com mais de quatro andares e tem espaços diversificados, como uma sala de cinema. Segundo ela, é possível ver o Cristo Redentor de onde ela mora.



“A casa é muito gostosa, tem cinco andares, sala de cinema, piscina aquecida. Muito chique”, disse Rafa, que fez uma participação especial no seriado “Rensga Hits!”, do Globoplay, e agora integrará o elenco de um folhetim das sete, que é escrito por Daniel Ortiz.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: