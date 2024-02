Reprodução/Instagram - 12.02.2024 Diogo Nogueira se derrete por Paolla Oliveira em desfile no Rio





Diogo Nogueira movimentou as redes sociais ao se declarar para a namorada, Paolla Oliveira. No Instagram, o empresário se derreteu pela amada durante a participação da artista no desfile da Grande Rio, no Carnaval do Rio de Janeiro.



Em seu perfil oficial do Instagram, Diogo publicou um vídeo onde a atriz apareceu desfilando como Rainha de Bateria na Sapucaí. No registro, Paolla arrasou com sua fantasia de onça e exibiu suas curvas maravilhosas em sua apresentação impecável.











Na legenda da publicação, o pagodeiro se derreteu pela atriz e mostrou seu lado apaixonado para todos os fãs. "Sem palavras pra descrever esse espetáculo!!! PARABÉNS rainha @paollaoliveirareal. Te amo minha onça", escreveu Diogo, que mostrou bem de pertinho a fantasia impressionante de Paolla.



Nos comentários, amigos e seguidores não pouparam elogios à loira. “Muitas palavras: deslumbrante, magnífico, rainha, deusa”, disse Astrid Fontenelle. “Sensacional”, comentou outro. “Um espetáculo”, disparou Fafá de Belém.

