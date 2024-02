Reprodução/Instagram 13.02.2024 Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

A folia continua nesta terça-feira (13)! E o casal Paolla Oliveira e Diogo Nogueira movimentou novamente as redes sociais. Desta vez, a atriz surgiu no trio elétrico do namorado, na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, e ajudou a animar os foliões ao lado do pagodeiro.



Depois de surgir deslumbrante com uma fantasia de onça na Marquês de Sapucaí, Paolla apostou em um biquíni prateado, saia e correntes brilhantes para curtir o Carnaval. Além de prestigiar o amado, a rainha de bateria da Grande Rio mostrou o seu talento para a multidão e caiu no samba.



"Comemorando 45 anos de @clubedosambaoficial. Tá lindo demais!!", escreveu no post compartilhado no seu perfil oficial do Instagram. Os fãs do casal, claro, foram à loucura com os cliques.





"Poxa, que casal! Lindos demais", escreveu um fã. "Deus tem seu preferido e ele se chama Diogo Nogueira", brincou outro. "Como pode alguém criticar essa mulher, gente? Ela é um espetáculo!", disse mais um. "Vocês são perfeitos juntos", comentou outra fã.

Recentemente, Paolla desabafou após enfrentar críticas ao corpo , que surgiram quando a atriz curtia outros eventos de Carnaval, por exemplo. Internautas saíram em defesa da artista na postagem recente no Instagram.

"Quem fala mal dessa mulher deveria ter vergonha. Ela é perfeita", apontou uma pessoa. "Como pode alguém falar mal de uma mulher com esse corpo magnífico? Uma verdadeira deusa", destacou outra.