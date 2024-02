Reprodução Gshow/ GloboNews Melina Duarte e Ilze Scamparini

Conhecida pela trajetória no jornalismo televisivo como correspondente em Roma, a repórter Ilze Scamparini serviu de inspiração para uma jovem moradora de Vitória, Espírito Santo, no Carnaval deste ano.



Isso porque a foliã Melina Duarte se inspirou na jornalista e se vestiu como a repórter. Além do vestuário, a jovem apostou no tradicional microfone e no fundo de telhados, característica chave das passagens de Ilze em telejornais como “Jornal Nacional”, “Jornal Hoje” e “Jornal da Globo”.



Durante o jornalístico “Em Pauta”, da GloboNews, na última terça-feira (13), Scamparini comentou a repercussão da fantasia inspirada nela. “Eu queria te agradecer muito pela homenagem. Me diverti muito, eu e meus amigos. Recebi muitas mensagens do Brasil”, disse.



“Passando aqui rapidamente pelo nosso terraço romano, com todos esses telhados belíssimos e antiquíssimos da capital italiana, para te dar parabéns pela fantasia cheia de criatividade, ironia, senso de humor, tudo aquilo que se torna ainda mais importante no Carnaval”, agradeceu Ilze Scampartini.

