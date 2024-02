Reprodução/Instagram Michel Teló se declara para Thais Fersoza no Carnaval

O Carnaval, época mais animada do ano, também é repleto de muito amor! Quem confirma isso é Michel Teló , que enquanto animava seu bloco no Parque Ibirapuera, em São Paulo, se declarou para a esposa Thais Fersoza, em cima do trio elétrico, no último domingo (11). O cantor supreendeu a mulher ao pedi-la novamente em casamento, só que desta vez cantando.



"Ela aceitou! Casar comigo, de novo! Esse ano a gente completa 10 anos de casados! Resolvi pedir onde a gente se conheceu! No carnaval! Um dos momentos mais emocionantes da nossa vida!", escreveu o artista.



"A voz embargada, coração acelerado, mãos tremendo, mas deu tudo certo! Tata Fersoza, você é o amor da minha vida. Que sorte a minha ter você!", completou.





Nesta segunda-feira (12), o sertanejo compartilhou o vídeo do momento romântico, que teve até uma nova aliança. Seguindo a tradição, Teló se ajoelhou e fez o pedido à amada, que ficou emocionada. Michel e Thais estão juntos desde 2012 e se casaram em 2014. Eles são pais de Melinda, de sete anos, e de Teodoro, de seis.

"Me sinto completo ao seu lado, nossa família, nosso sonho realizado. renova esse sonho comigo, que sorte a minha ter você, meu amor, meu abrigo. Quer casar comigo de novo? Quer casar comigo de novo? Eu não consigo ser feliz sem você. A gente junto é tão perfeito, eu amo nosso jeito, casa comigo de novo?", cantou.

Veja o vídeo: