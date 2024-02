Dilson Silva/Twitter Ivete chora após explosão em bloco









Ivete Sangalo caiu no choro no desfile de carnaval de Salvador. Um tubo de gás carbônico explodiu durante a apresentação e deixou duas pessoas feridas em cima do trio-elétrico da artista.



"Tem um menino ali tentando puxar uma vaia, eu queria falar que fique à vontade, querido. Não tem problema, gente. Na democracia, existe a opinião. Isso está enchendo meu coração de angústia", desabafou a cantora, que em seguida, relatou problemas de atraso que aconteceram com o desfile dela nos dias anteriores .







"No primeiro dia do nosso carnaval, estava tudo certo, atrasou, porque o nosso carro de apoio destravou. Se eu pudesse, descia, carregava e destravava, mas não posso fazer isso. Tive que obedecer porque sou uma pessoa obediente às regras lá de cima", afirmou.







Com lágrimas no rosto, Ivete então, revelou a possibilidade de não desfilar no bloco Coruja. A parceria dela com o grupo no carnaval de Salvador já dura 22 anos.



"Eu só quero que vocês compreendam que a gente vai repensar sobre isso. Será que é a nossa despedida do bloco Coruja? Será que a gente não tem que repensar isso? A gente tem que pensar por causa de vocês", disse ela, ressaltou que estava triste com a situação, mas que não queria sentir mais a angústia.



"Eu não sou uma cantora de trio e que se f*** todo mundo. Eu não quero isso. Isso não está me fazendo bem. Eu quero que vocês tenham uma experiência linda e nós temos. Ontem nós saímos e foi tudo maravilhoso. Hoje aconteceram coisas e vão acontecer, mas eu não quero essa angústia", afirmou Ivete.



Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que Ivete fala do susto que tomou após a explosão e muita fumaça em cima do trio.



"Que susto da p****. Pensei que era a caverna do dragão, Deus o livre. Pense que eu estou toda cagada", disse a cantora. Em seguida, a artista pediu para a equipe que todo o gás carbônico fosse liberado e recomeçou a apresentação com participação de Gloria Groove. Minutos depois, o desfile voltou a ser paralisado.



Vídeos também mostraram que o veículo começou a inclinar para o lado esquerdo, por causa do excesso de peso. Após as pessoas correrem na outra direção, o trio voltou para a posição normal.

