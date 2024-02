Victor Chapetta Ivete Sangalo acalma foliões após atraso de mais de duas horas do trio













Ivete Sangalo passou por perrengues durante o Carnaval neste sábado (10). O bloco Coruja, comandado pela cantora, atrasou no terceiro dia do carnaval de Salvador, no circuito Dodô (Barra-Ondina). A previsão era de que o trio elétrico saísse às 16h45, mas ainda não havia saído até as 19h30. Por conta disso, a artista subiu no trio para tentar acalmar os fãs.

"Boa noite, minha gente! Deixa eu falar uma coisa a vocês. Primeiro, boa noite. Estou aqui prontíssima desde às 16h30 para vocês. Aliás, eu estou pronta para vocês desde sempre. É exatamente por isso, pelo respeito, que eu estou aqui", começou.







"Aconteceram várias intempéries carnavalescas que atrapalharam o percurso, atrasaram e criaram algumas outras questões de logística", explicou ela, que lamentou o atraso e agradeceu os fãs por continuarem na concentração do bloco, aguardando a saída do trio.







Em seguida, Ivete avisou que outro trio elétrico teria que passar na frente do bloco Coruja. O público reagiu com vaias e a cantora disparou: "Como é que eu faço para resolver, gente? Eu queria também fazer assim, eu queria até voar. Eu posso até cantar para vocês, mas ainda assim eu vou precisar que Léo passe. Vocês podem me ajudar nisso? É possível? Não? Mas aí como é que eu resolvo? Eu não posso, eu tenho que respeitar os critérios todos o carnaval”.



Pelo segundo ano consecutivo, Ivete abriu, oficialmente, o carnaval de Salvador na quinta-feira (8). Ela foi a primeira das atrações que participa do encontro de trios na icônica Praça Castro Alves, que recebia outros momentos semelhantes no passado. A baiana antecedeu Carlinhos Brown, Baiana System e Ilê Aiyê.



Ivete vai ter sete apresentações em seis dias no carnaval 2024. A estreia foi ao lado do filho, Marcelo, na percussão, e de convidados ilustres, como os atores Diogo Almeida e Samuel de Assis, da TV Globo.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: