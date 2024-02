Reprodução/Instagram Paolla Oliveira

Com Paolla Oliveira como rainha e Neguinho da Beija-Flor, o tradicional bloco Cordão da Bola Preta saiu às ruas do Rio de Janeiro para o seu 105º desfile, neste sábado (10).

Com o tema “Cuidar e Amar”, o bloco levanta a bandeira da sustentabilidade, trazendo foco para a importância da preservação do meio ambiente. Seguindo a temática, neste ano o bloco fará compensação de carbono, com medição da quantidade de emissão de gases poluentes dos trios elétricos.

Após o final do desfile, o bloco realizará a tradicional Macarronada Carnavalesca. E a organização ainda promete um plantio de árvores no Parque Lage, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio.

“Por aqui já é tradição curtir a folia com @cordaodabolapretaoficial! Amooo! Parabéns pelo 105º desfile”, escreveu Paolla Oliveira, que chegou ao desfila às 10h, em seu perfil no Instagram.