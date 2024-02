Reprodução/Instagram - 08.02.2024 Paolla Oliveira posta look de Carnaval e ganha elogios





Paolla Oliveira movimentou as redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques com o look que escolheu para curtir o show do namorado, Diogo Nogueira. O sambista se apresenta nesta noite no Baile do Clube do Samba, no Rio de Janeiro.

Para curtir a apresentação de Diogo, Paolla escolheu um vestidinho brilhoso e com plumas. O modelo é todo aberto nas costas e também na região dos seios.

















"É por isso que eu vivo no clube do samba. Tô chegando pro baile, hein @diogonogueira_oficial", escreveu a atriz. Nos comentários, amigos e seguidores rasgaram elogios. "Radiante! A melhor que temos", comentou um. "A mais linda", escreveu outro. "Maravilhosa", comentou um terceiro.





Recentemente, Paolla desabafou após enfrentar críticas ao corpo , que surgiram quando a atriz curtia outros eventos de Carnaval, por exemplo. Internautas saíram em defesa da artista na postagem recente no Instagram.

"Quem fala mal dessa mulher deveria ter vergonha. Ela é perfeita", apontou uma pessoa. "Como pode alguém falar mal de uma mulher com esse corpo magnífico? Uma verdadeira deusa", destacou outra.

