Reprodução MC Daniel nega uso de droga após ser filmado com substância misteriosa

O cantor MC Daniel precisou se justificar após ser filmado fungando um frasco misterioso durante o trio elétrico de Anitta, realizado na última sexta-feira (9) em Salvador, Bahia. Para frear especulações, o artista revelou o uso de soro fisiológico para tratamento fonoaudiólogo.

Em vídeo que circula nas redes sociais, o funkeiro aparece com um frasco em mãos e faz uso da substância por via nasal. Percebendo que estava sendo filmado, uma colega do cantor diz que o uso do item faz parte da terapia vocal.

Apesar da indicação, na web, internautas acusaram o cantor de estar fazendo uso de drogas.

Posteriormente, MC Daniel foi ao Instagram para rebater as acusações e explicar a situação. "É soro fisiológico para poder limpar a área nasal", apontou, adicionando: "Fono é vida e obrigação de um artista grande".

🚨FAMOSOS: MC Daniel é flagrado se divertindo no Carnaval de Salvador. pic.twitter.com/XC7EW28ps9 — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) February 10, 2024