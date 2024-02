Reprodução/TV Globo Adriano Imperador foi homenageado pela escola Camisa Verde e Branco

Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo começaram na noite desta sexta-feira (9), com oito escolas que garantiram o samba ao longo de toda a madrugada.

Ao todo desfilaram oito escolas, na seguinte ordem: Camisa Verde e Branco, Barroca Zona Sul, Dragões da Real, Independente Tricolor, Acadêmicos do Tatuapé, Mancha Verde e Rosas de Ouro.

Os destaques da noite ficaram para as homenagens a África, e ao ex-jogador de futebol, Adriano Imperador e desfile de Viviane Araújo.

Os desfiles da noite

Voltando ao Grupo Especial após 12 anos, a Camisa Verde e Branco abriu à noite com seu enredo em homenagem a África, tendo como um de seus destaques o ex-jogador Adriano Imperador, que fez sucesso vestindo a camisa da seleção brasileira e clubes como Inter de Milão, São Paulo, Corinthians e Flamengo.

Adriano atravessou a avenida vestindo uma roupa branca com detalhes dourados e uma coroa, simbolizando a vitória e resistência negra.

Ele veio! Adriano Imperador destaque da Camisa Verde e Branco #Globeleza pic.twitter.com/sa8ahnfZxO — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 10, 2024

A segunda a desfilar foi a Barroca da Zona Sul, que comemora seus 50 anos com uma homenagem à velha guarda no enredo "Nós nascemos e crescemos no meio de gente bamba. Por isso que nós somos a Faculdade do Samba."

A Barroca encantou ao apresentar um abre-alas com uma estrutura giratória que alterava o cenário conforme percorria a avenida e encerrando o desfile com uma mensagem de que o futuro do samba está garantido, com um grupo de crianças vestidas com becas, jogando o capelo para cima, como em uma formatura na faculdade do samba.

O desfile da Barroca da Zona Sul tá impecável na avenida e bem detalhado contando a sua própria história #Globeleza pic.twitter.com/JpL49MVudo — Allan (@limalblue) February 10, 2024

A terceira foi a Dragões da Real, com homenagem às rainhas e aos reis da África que, de acordo com a lenda, viram estrelas após a morte. A escola da torcida organizada do São Paulo Futebol Clube investiu esforços para mostrar a riqueza cultural do continente.

O abre-alas era puxado por duas esculturas de rinocerontes e o último carro trazia como destaque um rei cercado por elefantes dourados.

Na sequência, mais uma torcida são paulina, a Independente Tricolor exaltou a força da mulher preta, representada pelas guerreiras Agojie (o filme “Mulher A Mulher Rei”, de 2022 é inspirado em uma história real sobre uma das guerreiras), que formaram o único exército feminino da história. Elas defendiam o reino de Daomé, onde hoje está localizada a República do Benim.

Mileide Mihaile reinando na bateria da Independente Tricolor #Globeleza pic.twitter.com/NV2iAajsFs — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 10, 2024

A quinta a entrar na avenida foi a bicampeã do Carnaval paulistano, a Acadêmicos do Tatuapé, que trouxe em seu enredo a história da Mata de São João, cidade conhecida como joia da Bahia.

O grande destaque do desfile ficou para a princesa de bateria, Talita Guastelli, que é bailarina e atravessou o sambódromo do Anhembi na ponta dos pés. A escola chegou a ultrapassar o tempo limite do desfile em 12 segundos, o que não deve resultar em penalidades para a agremiação.

É a Bahia na avenida com a Acadêmicos do Tatuapé, minha gente! #Globeleza pic.twitter.com/ExwGmTsfjU — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 10, 2024

A Mancha Verde, vice-campeã do ano passado, trouxe em seu enredo homenagens ao plantio e homem do campo. Antes mesmo de iniciar o desfile, a escola palmeirense animou o público com toques de berrante levando o som do sertanejo ao palco do samba.

Alas da escola desfilaram representando frutas e legumes, animais de fazenda e abelhas. À frente dos ritmistas, a musa e rainha de bateria, Viviane Araújo desfilou usando botas representando uma cantora de moda de viola.

Olha a @Araujovivianne dando tom na passarela com a Mancha Verde! #Globeleza pic.twitter.com/QxDH5y4jzG — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 10, 2024

Encerrando o primeiro dia de desfiles em São Paulo, a Rosas de Ouro prestou uma homenagem ao Parque Ibirapuera, apostando em muitas cores e alegorias bem acabadas.

Simbolizando uma das atividades mais praticada pelos visitantes do parque, um dos carros trazia dezenas de ciclistas pedalando sem sair do lugar. Uma das alas da escola representava as quadras de basquete e outra trazia integrantes vestidos de formigas, simbolizando os piqueniques nos gramados do parque.

Outro destaque da escola foi uma homenagem à rainha do rock nacional, Rita Lee, morta em 2023, que era uma grande amante da natureza e apaixonada pelo parque.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: