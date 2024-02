Reprodução/Instagram Deborah Secco





Deborah Secco atraiu todos os olhares no Carnaval de Salvador. A atriz - que é conhecida por usar looks icônicos em ocasiões especiais - caprichou no look decotado e brilhoso para a folia carnavalesca.





Neste sábado (10), Deborah publicou alguns cliques mostrando a fantasia ousada, com brilhos pratas e vermelhos, em que deixou os seios e bumbum à mostra.





"Que noite!!! Foi muito especial!!! Carnaval em Salvador… é sempre incrível!!! O carnaval tá só começando", escreveu a artista na legenda. A publicação rendeu diversos elogios para a famosa.

"Que espetáculo de mulher", escreveu um fã. "Linda! Diva! Maravilhosa!", disse outro. "Perfeita", comentou uma seguidora. "Musa", elogiou mais um.

Recentemente, Deborah Secco viralizou nas redes sociais ao se fantasiar de extraterrestre para um tradicional baile de Carnaval , no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A atriz apostou em uma pintura corporal verde e até ficou "careca" para a composição.