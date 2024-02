Victor Chapetta - AgNews Claudia Leitte em Carnaval de Salvador

Claudia Leitte, que puxa o trio sem cordas no circuito Barra-Ondina no Carnaval de Salvador, fez questão de fazer uma chamada de vídeo com a filha caçula Bela, de 3 anos, para lhe mostrar a folia, neste sábado (10). A cantora também é mãe de Rafael, de 10 anos, e Davi, de 14.



Usando uma fantasia de sorvete, a cantora usou uma peruca cor-de-rosa para a apresentação e agitou os foliões na capital baiana. A artista escolheu o tema “Parques de Diversões” para o Carnaval 2024.







"PIPOCA DESTRVADA! Tô pronta e te espero pra colorir a minha pipoca no circuito Barra Ondina, hein?! Venhaaaa!", escreveu Claudinha nas redes sociais.

A criatividade no look de Claudia Leitte foi bastante elogiado na web. "Cada figurino mais lindo que o outro!", comentou uma fã. "Está entregando demais", disse outra. "Ela está lindissima para mais um dia", exaltou outro. "A maior puxadora de trio é ela", opinou outra seguidora.