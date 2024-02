Reprodução/Instagram - 08.02.2024 Preta Gil aposta em look colorido em carnaval de Salvador





Preta Gil começou a quinta-feira (8) animada! A atriz usou as redes sociais para revelar que já está em Salvador para curtir a folia e compartilhou uma sequência de cliques vestindo um look colorido.

"O Carnaval chegou! Eu já dei a largada no meu junto com vocês no domingo com o @blocodapreta! Quem lembra de qual Carnaval foi esse look? Agora já estou em Salvador e pronta para tudo que essa cidade me preparou", escreveu a artista na legenda do post.

Nos comentários, amigos e seguidores não pouparam elogios à cantora. "Linda, Linda", elogiou Simony. "Que alegria te ver assim", comentou outro. "Maravilhosa! Esse Carnaval é seu", disparou um terceiro.



No último domingo (4), Preta Gil, cantora e influenciadora, usou as redes sociais para celebrar o retorno dela às tradicionais festividades carnavalescas deste ano. Ela estava ausente de blocos e desfiles por conta do tratamento que fazia contra um câncer no intestino que descobriu em janeiro de 2023.





Para marcar o retorno, Preta Gil retomou o “Bloco da Preta”, realizado no Rio Arena, e também contou com o apoio de diversas celebridades que fazem parte do ciclo de amizade dela, de cantoras à influenciadoras digitais.

Xamã, Os Gilsons, Pabllo Vittar, Thiago Pantaleão, Karinah, MC Carol e Rogério Flausino foram os músicos escolhidos pela cantora para serem atrações principais. Como convidados, estavam: Carolina Dieckmann, que deixou a Globo recentemente; Thaynara OG, que é musa do Kiu; Fernanda Paes Leme, que está grávida; e David Brasil.

No ano em que esteve ausente, a artista recebeu homenagens de diversos artistas, a exemplo da baiana Ivete Sangalo. Em dezembro de 2023, Preta Gil anunciou o fim do tratamento contra o câncer no intestino e em janeiro comemorou a remissão.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: