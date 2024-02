Reprodução Instagram - 8.2.2024 Lore Improta faz treino de pernas antes do Carnaval

Lore Improta, esposa do cantor Léo Santana, usou as redes sociais nesta quinta-feira (8) para compartilhar com os fãs o último treino dela antes do Carnaval 2024. Ela exibiu os músculos torneados e as pernas definidas.



“Bora para o último treino”, escreveu ela, através dos stories do Instagram. Improta malhava ao som de “Perna Bamba”, hit do grupo Parangolé em parceria com o cantor Léo Santana, marido dela.



Além de “Perna Bamba”, Lore também treinou ouvindo a música “Golzinho Vermelho”, também intepretada pelo companheiro e pelo musicista Nattan. Na última terça-feira (7), ela viralizou nas redes sociais por ir ao show do marido disfarçada.





Lore Improta se fantasiou de palhaça ao lado da influenciadora maranhehseThaynara OG para conseguir curtir a apresentação de Léo Santana na Orla de Salvador, Bahia.





"O que é? O que é? Vários pontinhos coloridos na frente do trio do Léo Santana? Carnaval já começou, hein? Mais um ano curtindo o 'Pipoco' do meu marido com a minha galera! Gratidão por tornarem esse dia inesquecível, amo vocês", escreveu, através do Instagram.

