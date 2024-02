Reprodução Instagram/ Erick Maia Deborah Secco usa look dourado para o Carnaval

A atriz Deborah Secco usou as redes sociais na última quarta-feira (7) para compartilhar com os fãs um ensaio fotográfico já em clima de Carnaval, apostando em peças totalmente douradas e cheias de pedrarias.





"Carnaval da Dedé! Esquentando os tambores para a Sapucaí", escreveu ela como legenda do álbum de fotos que publicou no Instagram. Nos comentários da postagem, os seguidores da artista repercutiram a escolha do look e rasgaram elogios.





"Deslumbrante", elogiou uma internauta. "Mana, essa roupa está um escândalo e a senhora está destruindo o Carnaval", declarou uma segunda. "Você é incrível demais e a gente ama te ver musa, linda, com carão", disse uma terceira. "Perfeita sempre", opinou uma quarta. "Cavaleira de ouro", brincou um quinto, em referência a cor dourada das peças usadas por Deborah.





Em meio às preparações para o Carnaval 2024, Deborah Secco segue gravando "Elas por Elas" , folhetim das seis escrito por Alessandro Marson e Thereza Falcão, baseado na obra hômonima de Cassiano Gabus Mendes. Na trama, Secco vivencia Lara, uma das sete protagonistas.

