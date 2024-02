Reprodução Deborah Secco

A atriz Deborah Secco surpreendeu nesta quarta-feira (31) ao publicar um ensaio ousado de carnaval. Através do Instagram, ela ganhou diversos elogios ao corpo curvilíneo e malhado.

A veterana das novelas apareceu na rede social com uma calcinha e top vermelho, fazendo referência à figura do cupido. Na publicação, Deborah usou da sensualidade e deu close no bumbum de fio-dental.

Os comentários da publicação serviram para os fãs depositarem vários elogios à beleza da atriz. "Sabe quando a gente vê um carrossel de fotos e não sabe escolher qual foto mais gostou? Esse é um caso… DEUSA", destacou uma seguidora.

"Affeeee matou metade da internet", brincou outro. "Que absurdo de linda afff!!! Que maravilhosa", apontou uma terceira.