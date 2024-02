Reprodução/Instagram Carnaval em Salvador: Solange Almeida usa plumas e brilho; veja





Solange Almeida estreia no Carnaval baiano de 2024 no Circuito Barra-Ondina, e veste uma roupa com plumas e muito brilho durante o primeiro dia de folia. O figurino foi criado pelo estilista Ricardo Amano.







No percurso do trio, a cantora está agitando a galera com hits da festa e da própria discografia, como a música ‘País Tropical’ de Jorge Ben Jor e sua novidade ‘Tá no Seu DNA’.





Antes da temporada carnavalesca, a artista alongou os fios e ficou mais loira. O responsável pela mudança no visual de Sol foi o cabeleireiro Dio Silva.





No Carnaval de Salvador, além de Solange Almeida, estarão presentes nesse primeiro dia artistas como Léo Santana e Ludmilla.

