O momento de maior folia do ano chegou! Neste sábado (3), o Carnaval SP 2024 já começa na maior alegria e samba no pé com os desfiles do Grupo de Acesso 2, no Sambódromo do Anhembi, e tem entrada gratuita.





Os desfiles, que começam às 20h, serão transmitidos ao vivo na página principal do iG ( ig.com.br ). A transmissão é fruto de uma parceria do iG com a Liga das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP).

Onze agremiações se apresentam na primeira noite da folia paulistana, que terá apresentação de Thiago Calil, editor-chefe do iG.

Confira a ordem e o horário dos desfiles deste sábado (3):

20h00 – Unidos de São Miguel

20h50 – Unidos de São Lucas

21h40 – Imperatriz da Pauliceia

22h30 – Amizade Zona Leste

23h20 – Uirapuru da Mooca

00h10 – X-9 Paulistana

01h00 – Camisa 12

01h50 – Primeira da Cidade Líder

02h40 – Imperador do Ipiranga

03h30 – Morro da Casa Verde

04h20 – Unidos do Peruche