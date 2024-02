Ibirapuera fica sacudido com Bloco da Maria Rita no pré-Carnaval O "Bloco da Maria" da Maria Rita agita o Ibirapuera, no dia 4 de fevereiro, trazendo a alegria do Carnaval de volta ao entorno do Obelisco!

