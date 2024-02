Redação Carnaval em família: blocos infantis para cair na folia e curtir SP!

Chegou o Carnaval 2024 , o festejo mais colorido e divertido do ano! ❤ E é claro que papais, mamães e crias não ficam de fora dessa! SP reúne incríveis blocos infantis, todos com entrada grátis e muito amor no coração, ideais para curtir em família na maior nice .

A folia começa no primeiro fim de semana de fevereiro e segue até dia 18 do mesmo mês. Dá uma olhada nas datas:

Pré-Carnaval: 03 e 04 de fevereiro

Carnaval: 10,11,12 e 13 de fevereiro

Pós-Carnaval: 17 e 18 de fevereiro

Preparem os lookinhos carnavalescos, porque vai rolar muuuita marchinha, música brasileira e corpinhos remexendo! Tem programação na praça e na rua, com trajetos curtos e tranquilos!

#DicaCatraca: vestir roupas confortáveis, ir com o coração aberto e sorriso no rosto garantem um festejo sem erro ;)

Bora aproveitar os blocos infantis de SP?

Sábado, 3 de fevereiro

Bloco Infantil Sainha de Chita

Quando? Sábado, 10h

Onde? Praça Rio dos Campos – Lapa

Bloco Infantil Jatobazinhos

Quando? Sábado, às 14h

Onde? O trajeto será pela Praça Brasil – Itaquera

Bloco Infantil Urubózinho

Quando? Sábado, das 9h às 12h

Onde? Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, no número 215, ao redor da praça – Freguesia do Ó

Domingo, 4 de fevereiro

Bloco Infantil Maria Maluquinha

Quando? Domingo, às 10h

Onde? Desfile seguirá pela Rua Sorocabanos, entre as Ruas Bom Pastor e Leais Paulistanos – Ipiranga

Sábado, 10 de fevereiro

Bloco Infantil Amoribunda Kids

Quando? Sábado, às 11h

Onde? Av. Eng. Luiz Gomes Cardim Sangirardi – Vila Mariana

Bloco Infantil Urubózinho

Quando? Sábado, das 9h às 12h

Onde? Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, no número 215, ao redor da praça – Freguesia do Ó

Domingo, 11 de fevereiro

Bloquinho Gente Miúda

Quando? Concentração às 10 horas da manhã, entrada da banda às 11h e dispersão às 14h,

Onde? Av Prof Alfonso Bovero, 522 – Sumaré / Perdizes

Sábado, 17 de fevereiro

Bloco Ziriguidum

Quando? Sábado, às 13h

Onde? Praça Mendel Hirschfeld, conhecida como Praça da 70ª – Vila Prudente

Bloco Infantil Baguncinha

Quando? Sábado, 11h

Onde? O trajeto será: Av. Helio Pellegrino, 200 a 800 – Moema

Bloco Infantil Charanguinha do França

Quando? Sábado, 10h

Onde? O trajeto será: Major Sertório 573, Cesário Mota Junior, General Jardim, Dr. Vila Nova e Major Sertório 573 – Centro

Domingo, 18 de fevereiro

Vem Erê!

Quando? Domingo, 10h, na Vila Madalena

Onde? R. Aspicuelta, (entre R. Fidalga e R. Fradique Coutinho) – Vila Madalena

