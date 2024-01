Reprodução/Instagram - 26.01.2024 Sabrina Sato mostrou bastidores de ensaio do Carnaval de 2024





Sabrina Sato colocou o bumbum pra jogo em um ensaio do Carnaval de São Paulo, nesta quinta-feira (25). A rainha de bateria da Gaviões da Fiel mostrou a preparação para o evento no sambódromo do Anhembi, que contou com ajustes no look e até um jantar com um "pratão" de macarrão.





A apresentadora usou um visual dourado e preto, com correntes e outros acessórios pelo corpo. A equipe de Sato a auxiliou a finalizar o look, prendendo o cabelo dela e até soprando glitter no bumbum da rainha de bateria.

O "pratão" de macarrão foi a refeição escolhida antes de Sabrina cair no samba na preparação da agremiação para o desfile. A Gaviões da Fiel desfila no sábado, dia 10 de fevereiro, com o enredo "Vou Te Levar Pro Infinito". A escola de samba propõe uma viagem a diferentes "infinitos" em uma nave espacial.





Veja abaixo mais fotos de Sabrina Sato na preparação para o Carnaval de 2024:





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: