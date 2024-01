Reprodução/Instagram - 22.01.2024 Vanessa Alves, rainha de bateria da Águia de Ouro, quebrou o pé às vésperas do Carnaval





Vanessa Alves, rainha de bateria da Águia de Ouro, quebrou o pé às vésperas do Carnaval. O acidente aconteceu durante o ensaio técnico da escola de samba no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, na última quinta-feira (18).





A rainha de bateria falou do ocorrido em uma postagem no Instagram, em que também entregou os planos para o desfile da agremiação, em 10 de fevereiro. "Em um momento de nosso ensaio, torci o pé em um movimento de dança e acabei fraturando o metatarso. Isso mesmo, quebrei. E quebrei por alguns momentos, meu coração, meu sonho, e minha estrada para felicidade de 2024", afirmou.

Após receber o apoio médico, Vanessa explicou que avaliou com o presidente da agremiação, Sidnei Carriuolo, a decisão de desfilar no sambódromo. "Estarei sim na avenida em 2024, daqui a poucos dias. Não sei ainda se em uma cadeira de rodas, muleta, ou apenas caminhando com minha Águia, e nossa comunidade, em um sonho lindo de nosso título", afirmou.





Alves mostrou tratamentos realizou na recuperação do pé e, neste domingo (21), ainda marcou presença em um ensaio na quadra da Águia de Ouro. Nos registros, a rainha de bateria aparece usando muletas e uma bota ortopédica, além de se sentar e apoiar o pé durante partes do ensaio.

A agremiação é a quinta a se apresentar no segundo dia de desfiles no Anhembi. No Carnaval de 2024, a Águia de Ouro vai contar a história do rádio no Brasil, celebrando os 100 anos desde a primeira transmissão no país.

