Eduardo Holanda - Divulgação Ludmilla e Brunna no ensaio da Beija-Flor

A noite na quadra da Beija-Flor, em Nolópolis, foi estrelada. Diversas celebrridades curtiram o ensaio da Beija-Flor na quinta-feira (19). Ludmilla acompanhou a esposa Brunna Gonçalves e babou pela amada durante o samba.



Brunna será um dos destaques da Beija-Flor no Carnaval de 2024 e segue aprimorando o samba para fazer bonito na Sapucaí. A Beija-Flor será a segunda escola a desfilar no domingo de Carnaval, dia 11, no Rio de Janeiro, com o enredo "Um Delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila".

Ludmilla e Brunna no ensaio da Beija-Flor





Além de Brunna e Ludmilla, famosos como Enzo Celulari, Bruna Griphao e Giovanna Lancellotti também estiverem no ensaio. Giovanna, que será destaque do abre-alas da Beija-Flor, investiu num look na cor da escola e mostrou que está com o samba na ponta da língua. A atriz sambou em frente a bateria ao lado da rainha, Lorena Raissa, e atendeu os fãs.

