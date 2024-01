Divulgação Alinne Rosa ostenta barriga trincada em ensaio do Olodum

Alinne Rosa segue entregando tudo no esquenta do Carnaval 2024. Na noite desta terça (9), a cantora exibiu a barriga trincada durante o Ensaio do Olodum, onde foi convidada especial da noite.

Com um look 100% manual, a artista aposto em um top de crochê com as cores da banda e uma calça pintada a mão, assinada pelo estilista George Azevedo, com Stylist de Luis Azevedo.





“Eu amo fazer esse roteiro de participações nos ensaios de verão. Começamos no Cortejo Afro, hoje estou aqui com a turma do Olodum, me sinto em casa. É a Bahia”, afirmou ela.

Alinne segue preparando o Bloco O Vale para o sábado de Carnaval, em Salvador. O bloco terá como tema o Zodíaco do Vale e os foliões terão abadás personalizados de acordo com os respectivos signos, mais uma inovação de Alinne para a folia.

