Na última terça-feira (12), Sabrina Sato esteve em São Paulo para o ensaio de bateria da Gaviões da Fiel, escola de samba que ela representará no Carnaval 2024.







Trajada com um minivestido dourado, a ex-BBB sambava e exibia as pernas bronzeadas e musculosas. No ano que vem, o enredo da escola terá como tema “Vou te levar para o infinito”.







A inspiração temática veio de 1995, ano em que a Gaviões da Fiel conquistou o primeiro título no Carnaval Paulista. 2024 também marca os 20 anos de Sato à frente da agremiação carnavalesca.







Fora a Gaviões da Fiel, Sabrina Sato representa outra escola de samba e, por isso, é vista em duas apresentações distintas. A outra agremiação que ela faz parte é a Vila Isabel, do Rio de Janeiro.

