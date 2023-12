Riocarnaval/ Divulgação Paolla Oliveira na Cidade do Samba

Na última sexta-feira (1), foi celebrado o Dia Nacional do Samba com mini desfiles na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro. O evento contou com a presença de várias famosas que vão desfilar por agremiações cariocas no Carnaval de 2024.

Os mini desfiles contaram com Fernanda Paes Leme, Giovanna Lancellotti, Rafa Kalimann, que vai estrear na passarela pela Imperatriz Leopoldinense e Tati Minerato, rainha de bateria da Porto da Pedra. Paolla Oliveira também apareceu no evento, representando a Grande Rio, assim como Lexa, que é rainha de bateria da Unidos da Tijuca e Viviane Araújo, do Salgueiro.



As famosas ousaram no look, abusando de decotes e brilho. Tati Minerato tentou sair do óbvio e se inspirou na roupa usada por Anitta no Ensaio da cantora em Recife, Pernambuco, em janeiro deste ano.











+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente