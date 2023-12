Reprodução - Instagram @alinne 13-6-2023 Alinne Rosa no Carnaval





Após a passagem ousada pelo Carnatal no fim de semana, Alinne Rosa atiçou os fãs, na madrugada desta quarta-feira (13), ao dar um Spoiler do Carnaval de 2024.

No Instagram, Alinne postou um vídeo sensual perguntando qual signo tinha relação com as características apresentadas, dando uma dica sobre vaidade. “Quinta-feira eu conto um segredo”, disse a cantora, usando tags sobre Carnaval e o Bloco O Vale.

Leão, Touro e Escorpião foram alguns dos signos citados pelos fãs, que ficaram ansiosos com a brincadeira. “Até quinta eu não durmo”, comentou um fã. “Eu sabia que ela ia entregar”, analisou outro. “É o tema do seu carnaval?”, perguntou outra pessoa.





Alinne Rosa vai completar 20 anos de carreira em 2024. O ano marca mais um desfile do “Bloco O Vale”, fenômeno de vendas no Carnaval, que desfila no sábado da folia soteropolitana. Desde o lançamento, em 2017, O Vale sempre desfila com abadás esgotados.