Reprodução/ Instagram Sabrina Sato e Érika Januza em mini desfile de escolas de samba do Rio de Janeiro

Sabrina Sato, Erika Januza, Gabi Martins, e Alice Alves marcaram presença no segundo dia de mini desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, que ocorreu na Cidade do Samba, no último sábado (2). As famosas chamaram atenção pelos looks ousados e pelas entradas criativas no evento que comemorou o Dia Nacional do Samba.



Sabrina Sato, rainha de bateria da Vila Isabel, surpreendeu ao chegar em cima de um carro. O look da apresentadora, repleto de plumas vermelhas, também causou. Gabi Martins, musa da agremiação de Sabrina, e Alice Alves, musa da Portela, também caíram no samba.



Sabrina Sato, rainha de bateria da Vila Isabel, é aclamada em sua chegada à Cidade do Samba. pic.twitter.com/kAYavysGJ8 — Barracão do Samba (@barrracao) December 3, 2023





Rainha de bateria da Viradouro, Érika Januza causou ao aparecer com um body cavado de cobra. A atriz ainda esbanjou simpatia e mostrou que tem samba no pé.











