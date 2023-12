Reprodução/Instagram Thaila Ayala e Renato Góes comemoram aniversário de 2 anos do filho

"Luz, meu filho. Pra seguir teu caminho. Pra guiar com carinho, quem tiver ao lado teu. Amor, meu filho. Pra que tu tenha a certeza, que na sensibilidade do ouvir, uma das belezas da vida é quando o teu sorriso faz alguém sorrir.#TeAmoChico #ParabénsFilho #FranciscoFaz02", escreveu Renato Goes no seu Instagram para celebrar o aniversário de seu filho com Thaila Ayala. O casal comemorou a data neste sábado (2) e os registros da festa foram compartilhados por Mari Bridi, no Instagram. Além de Francisco, o casal tem Tereza, de sete meses.