Divulgação Finalistas do Drag Race Brasil vão desfilar na Beija-Flor no Carnaval 2024





Após homenagearem a Beija-Flor de Nilópolis no "Drag Race Brasil", Betina Polaroid e Miranda Lebrão foram convidadas pela escola para desfilar no Carnaval de 2024, no Rio de Janeiro. As finalistas visitaram o barracão da Beija-Flor e conheceram detalhes do enredo "Um Delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila".

O carnavalesco João Vitor Araújo destacou a importância das finalistas. "Após a homenagem que fizeram, a Beija-Flor não poderia deixar de convidar essas duas beldades para o nosso próximo desfile. Elas são Beija-Flor de coração, e será incrível tê-las conosco", comemora.





Durante a visita, a direção da escola surpreendeu Betina e Miranda com o convite oficial para o Carnaval 2024. As finalistas aceitaram e tiraram as medidas das fantasias. "Emocionante! Fiquei arrepiada e chorei ao ver o desenho da fantasia. Estou realizando um sonho de infância", disse Betina. Durante a visita, ela levou a cabeça da fantasia de Beija-Flor que usou para homenagear a agremiação durante o reality.

Miranda, que no programa usou uma fantasia inspirada na alegoria do "Cristo Mendigo", do Carnaval de 1989, “Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia”, também se emocionou ao receber o convite. Em 2020, ela ajudou a produzir a fantasia da comissão de frente da agremiação em um ateliê. "Poder participar da maior festa do mundo com a Beija é uma honra. Ainda mais nesse ano em que celebramos mais uma realeza do Brasil! Meu coração tá do tamanho da Sapucaí", declarou.

A Beija-Flor será a segunda a desfilar no Grupo Especial em 2024, no domingo, dia 11 de fevereiro.