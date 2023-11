Divulgação - Paramount + Drag Race Brasil





A primeira temporada de "Drag Race Brasil" chegou ao fim, na noite de terça-feira (15). Organzza venceu a disputa e se tornou a primeira Drag Queen Superstar Brasileira. Na corrida da grande final, Hellena Malditta, Betina Polaroid e Miranda Lebrão foram superadas por Organzza.

Além da Coroa e Cetro de Drag Superstar, a carioca levou o prêmio de R$ 150 mil na primeira edição brasileira da franquia de sucesso. "Pode coroar a mamãe", comemorou Organzza.





A vencedora ganhou elogios de famosos e fãs, mas o resultado dividiu a web. "Que orgulho de você. Salve a rainha", disse o ex-BBB Fred Nicácio. "Você é a MAIOR, sua arte e a personalidade são TUDO, qualquer elogio é pequeno comparado com o que você merece!! ORGULHO de torcer por você desde o primeiro dia e espero que você continue crescendo como você merece!! TE AMO", comentou outro internauta.

No Twitter, o resultado foi questionado por parte dos fãs. "Não importa o resultado. Betina foi a grande campeã, o povo a escolheu", analisou um internauta. "No mundo ideal, a vencedora do drag race br seria a betina", alertou outro. "Betina, a campeã moral do Drag Race Brasil", ponderou outro.

Drag Race Brasil contou com Grag Queen como apresentadora. O elenco completo foi formado por: Aquarela, Betina Polaroid, Dallas de Vil, Diva More, Hellena Malditta, Melusine Sparkle, Miranda Lebrão, Naza, Organzza, Rubi Ocean, Shannon Skarllet e Tristan Soledade.