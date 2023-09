Reprodução/ Globo Palco "The One" do The Town

Os primeiros dias de The Town, 2 e 3 de setembro, entregaram shows históricos de Bruno Mars, Demi Lovato, Post Malone e Luísa Sonza, mas também receberam críticas. Desorganização, filas quilométricas e falta de suprimentos, como água, estão entre as maiores revoltas do público pagante.





Agora, o evento se prepara para o segundo final de semana, nos dias 7, 9 e 10 de setembro, e os fãs pedem melhorias em vários aspectos. Confira o que precisa melhorar no The Town.

Expresso

Assim como os ingressos, o festival divulgou que prepararia trens e ônibus expressos por toda São Paulo, com chegada direto no local do evento, o Autódromo de Interlagos. Com valores de R$15 a R$40 reais, o público poderia ter uma melhor estrutura para se locomover até lá, porém não foi assim que aconteceu.

Nos dois dias, o público se deparou com trens lotados e demorados, além da falta de organização nas estações. Segundo relatos nas redes sociais, quem saiu pouco tempo depois do primeiro horário de trem sofreu para entrar no transporte, e, na volta, a situação só piorou.

Duas horas depois de entrar na fila do "expresso", só agora conseguimos pegar o ônibus do The Town.



Palhaçada essa desorganização, depois de um show que havia melhorado muito na estrutura, comparado com ontem. — Túlio Ferraz (@_tulioferraz) September 4, 2023









O perrengue chique que ninguém vê.

Ônibus expresso com ar condicionado? Esquece. É busão alugado da sptrans mesmo que sai acelerando igual um louco e tacando-lhe pau (quem é de SP sabe).

Mas ainda assim achei mais vantajoso que trem (pelos relatos que li) #TheTown pic.twitter.com/8f5LJBZzbd — Flávia (@dizflavia) September 4, 2023





Com o iG, você compra pacotes com ingressos e transfer para o The Town e ainda ganha 5% de desconto. Saiba mais!

Entrada

As filas chamaram a atenção. A quantidade de gente fazia com que elas dessem voltas pela rua e a falta de organização gerou cortes e venda de lugar na fila. Foram disponibilizados apenas dois portões para o público pagante, os portões 2 e 9, que não comportaram o número de pessoas do lado de fora. Pagantes demoraram mais de 3 horas para entrar no evento.

1 hora de ônibus expresso + 1 hora pra andar até o final da fila no P2 (o P9 tava impossível de entrar) + 1 hora na fila pra entrar #TheTown — clsl (@clalsl01) September 3, 2023









Assim estão as ruas para o portão 2 no segundo dia de #TheTown !



📸 @eugabsantana pic.twitter.com/1nsNH5gjoo — Matheus Izzo (@izzomrm) September 3, 2023





No momento ambas as filas do the town pra entrar tão com mais de 2km de fila, o portão abriu 14h e o festival (cantores) começa às 15h kkkkk tinha que ter aberto meio dia ! Sigo na fila 😭

Dica, não vão pro p9, tá desorganizado, com gente cortando fila e tá maior que o p2 — Igor Saringer (@IgorSaringer) September 2, 2023





Palcos

Por acontecer no mesmo local do Lollapalooza, muito se comentou sobre a disposição dos palcos no Autódromo de Interlagos. O público reclamou da falta de espaços para relaxar e curtir o show sentado. A produção de Roberto Medina asfaltou áreas do local e instalou as estruturas no lugar, sem aproveitar os "morros" que serviriam para uma melhor visão do palco.

Apesar da boa estrutura do som, outros participantes comentaram do tamanho do telão, que não permitia uma boa visão do que estava acontecendo, assim, alguns assistiram às apresentações a partir de outros palcos.

Os dois palcos principais do #TheTown estarem um de frente pro outro com literalmente apenas esse buraco pra liberar quase 100 mil pessoas é INSUSTENTÁVEL



Pra mim, esse foi de longe o pior problema. Qualquer problema que desse alguém morria fácil. Não dava pra andar https://t.co/5fxI4vC7QI pic.twitter.com/zpi10nf1jU — Brubs1701 (@brunadanobrega) September 5, 2023













ah, o the town 🥰 pic.twitter.com/rcFCp9FyaX — vem lavínia (@lavzsa) September 5, 2023





Os palcos no #TheTown tão mal localizados daí um interfere muito no som do outro pic.twitter.com/hs5VAiuZXr — Lheo (@bomdialeo) September 2, 2023





Água

Após uma chuva torrencial no sábado (2), o público recebeu um sol de 33°C no domingo (3) e isso fez com que a demanda por água aumentasse consideravelmente. Mesmo disponibilizando bebedouros pelo local, a falta de água aconteceu cedo. Através de relatos nas redes sociais, os fãs encontraram bebedouros vazios e ambulantes e lojas sem água a partir das 17h.

Esse era o sufoco pra conseguir beber água ontem (sorte de quem conseguia pq eu não consegui). Nunca vi uma organização tão horrível como essa do The Town!



Se fosse a primeira vez dos caras fazendo grandes eventos a gente perdoava, mas porra vcs organizam o Rock in Rio!!!! pic.twitter.com/jCJokZd39u — Tiago Souza (@Tiagosouzabm) September 4, 2023













A “fila” pra encher as garrafinhas de água 🤡

Organização mandou beijos #theTown pic.twitter.com/qiQIxYPInQ — Marcela Brunelli (@marcelabrunelli) September 3, 2023

THE TOWN: shows incríveis, organização uma porcaria!



1. faltou água (sim ÁGUA) no maior festival de SP num dia quente pra c*ralho. O que teve de gente passando mal



2. só tinha duas saídas no final do show, foram kms de caminhadas com uma multidão indo junta — pomba marruá (@sombra_andresa) September 4, 2023













Em um comunicado, a organização do The Town afirmou que os portões da Cidade da Música abrem às 14h todos os dias do segundo fim de semana do evento e pediu para o público se programe para estar apenas com os itens permitidos entre os pertences, tenha o documento de comprovante de meia-entrada e o ingresso digital em mãos para passagem na catraca, além de se planejar para chegar ao local quando os portões se abrirem.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !