Reprodução/Twitter Rafaella Santos deixou web chocada com diferença de corpo

Nesta terça-feira (28), Rafaella Santos relembrou o desfile pelo Salgueiro no Carnaval do Rio de Janeiro. Ela revelou que, não estava se sentindo segura no carro e com sua fantasia, mas que mudou de ideia depois de receber apoio. A influenciadora elogiou o responsável pela sua fantasia, Wal Machado, e agradeceu ao presidente e à comunidade do Salgueiro pelo apoio.

Recentemente, a irmã de Neymar, recebeu críticas por entrar na Marquês de Sapucaí com uma aparência diferente do que mostra nas redes sociais e foi acusada de usar editor de imagens nas fotos.





“Como todo mundo sabe, eu estava vindo de uma cirurgia [lipoaspiração] fazia poucos dias, não estava me sentindo segura no carro, não estava me sentindo segura com as roupas, mas eles fizeram eu me sentir super segura.”, explicou Rafa nos stories do Instagram.

Rafaella pretende participar do Carnaval de 2024 e deixou uma mensagem para os salgueirenses: "Até o ano que vem, se Deus quiser".

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.