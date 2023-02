Reprodução / Instagram 22.02.2023 Porto da Pedra

A escola de samba Unidos do Porto da Pedra é a campeã da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro. O Tigre de São Gonçalo está de volta ao Grupo Especial carioca após 12 anos na divisão de acesso.

A escola trouxe para a avenida o enredo "A Jangada: 800 léguas pelo Amazonas", que se inspirou em uma aventura escrita por Júlio Verne, para levar o pai da ficção científica em uma viagem pela Amazônia.





A Porto da Pedra assumiu a liderança da apuração a partir do oitavo quesito, e manteve-se na ponta até o final, terminando a contagem com 269,7 pontos. A Unidos de Padre Miguel ficou com a vice-liderança por dois décimos.

A Lins Imperial e a União de Jacarepaguá foram rebaixadas para a Série Prata com 267,6 e 266,9 pontos, respectivamente. As duas escolas apresentaram dificuldades nos desfiles e foram consideradas tecnicamente piores entre as concorrentes.

















