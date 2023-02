Luma de Oliveira e Eike Batista

A ex-modelo repercutiu ao desfilar em 1998 com uma gargantilha com o nome do então marido. A decisão recebeu críticas do público na época, já que pessoas associaram o acessório a uma "coleira" do nome do empresário. Em 2020, Luma declarou que a escolha foi uma "brincadeira" e que não entendeu a reação negativa, principalmente de feministas. "Uma mulher submissa não estaria com um maiô sexy, de bota, sambando na frente de 300 ritmistas", disse à Folha de SP.