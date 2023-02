Marcos Porto/Agência O Dia Desfile Imperatriz Leopoldinense

A escola de samba Imperatriz Leopoldinense é a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Após a apuração das notas na Praça da Apoteose nesta quarta-feira de cinzas (22), a verde e branco de Ramos levou o título deste ano superando outras favoritas como a Vila Isabel e a Viradouro.

A Imperatriz desfilou na segunda-feira de Carnaval, segundo dia de desfiles do Rio, e levou para Marquês de Sapucaí o enredo "O aperreio do cabra que o Excomungado tratou com má-querença e o Santíssimo não deu guarida", que falava sobre morte de Lampião e o aperreio no Céu e no Inferno.





A escola garantiu o título no último quesito, Evolução, terminando a apuração com 269.8 pontos e garantindo o 1º lugar do Carnaval do Rio. Este é o primeiro título da agremiação da Zona Norte carioca após um jejum de 22 anos sem conquistar um troféu do Grupo Especial.

A agremiação se inspirou na literatura de cordel para celebrar a história de Lampião, tendo como destaque na última alegoria Expedita Ferreira da Silva, filha de Maria Bonita e do cangaceiro.

A verde e branco de Ramos conquistou o nono título da história um ano após retornar ao Grupo Especial. Em 2019, ela foi rebaixada para a Série Ouro e obteve o acesso de volta em 2020, estreando na elite novamente em 2022, quando ficou em 10º lugar.



Viradouro e Vila Isabel disputaram o título até o final com a Imperatriz. A escola de Niterói ficou em segundo com 269.7 pontos e a Vila em terceiro com 269.3 pontos.

A Império Serrano foi a última escola do Grupo Especial. Com 265.6 pontos, a escola de Madureira volta para a Série Ouro em 2024.









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.