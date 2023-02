Reprodução / Instagram 22.02.2023 Denadir Garcia

Denadir Garcia, porta-bandeira da Unidos da Tijuca, anunciou a saída da escola através do Instagram nesta quarta-feira (22) de Cinzas. Durante o desfile deste Carnaval, ela fez uma reclamação sobre a pista molhada da Sapucaí.

A sambista declarou que sair da escola foi uma decisão pessoal e agradeceu a comunidade do Borel, onde fica a quadra da agremiação. “Com a força da minha ancestralidade e a luz dos meus Orixás eu sigo com a absoluta certeza de que tenho cumprido o meu papel com maestria!”, garantiu Denadir.





A porta-bandeira garantiu que fez o melhor para “honrar e engrandecer” a agremiação que representa, mas não revelou os motivos que a levaram a encerrar o ciclo com a Unidos da Tijuca.

Denadir é porta-bandeira há 32 anos. Além da Unidos da Tijuca, a sambista também já levantou os estandartes da Vila Isabel, São Clemente e Caprichosos de Pilares pelo Grupo Especial do Carnaval carioca.









