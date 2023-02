Márcio Rangel Antonia Fontenelle





A apresentadora Antônia Fontenelle não ficou quieta após o título da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval de 2023, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (22). Após acompanhar a apuração, Antônia ironizou o resultado e afirmou que merece um pix pelo título que encerrou o jejum de 22 anos da escola.

A ironia acontece depois de Antônia Fontenelle ter criticado o look de Janja na posse de Lula no início do ano. "Olha, gente: isso aqui é a velha-guarda da Imperatriz Leopoldinense. Não entendo muito de moda, mas isso aqui é a minha opinião. Por que Leopoldinense, Antonia?' Porque é uma escola apática, não fede nem cheira, entendeu?", disse na época.





Hoje, então, a YouTuber mostrou que recebeu mensagens dos fãs apontando para o "poder da voz" que ela tem. "Gente, estou vendo aqui a apuração e meus amigos já começaram a me escrever, falando 'se prepara para pedir o pix, pois você vai dar o título para a Imperatriz'. Gente, não estou querendo polemizar, mas é que faltando um mês o povo acordou e botou para quebrar. Realmente, vocês não acham que mereço o pix, não?", perguntou.

Ela seguiu comentando o resultado da disputa e concluiu que, sim, merece o pix. "Uma amiga minha me mandou o vídeo do carnavalesco de lá falando 'vamos mostrar para essa senhora do que a gente é capaz na avenida'. Eu amei isso, deve ter mostrado, né, em primeiro lugar a Imperatriz. A não, meus amores. Eu mereço um pix, por favor", ironizou.