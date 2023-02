Treta com famosa e nova rainha: o carnaval da Imperatriz, campeã no RJ

Polêmica no pré-carnaval

O Carnaval da Imperatriz Leopoldinense começou com uma briga com a YouTuber Antônia Fontelle. Ao comentar o look de Janja na posse do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, Fontenelle citou a escola de samba. "Olha, gente. Isso aqui é a velha-guarda da Imperatriz Leopoldinense. Não entendo muito de moda, mas acho que não precisa, isso aqui é a minha opinião. Opinião de uma mulher básica. Porque, Leopoldinense, Antonia? Porque é uma escola apática, não fede e nem cheira, entendeu?", disse Fontenelle.