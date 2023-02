Reprodução/Instagram 20.02.2023 Carla Perez refez o figurino que fez sucesso na turnê "Egito" do É o Tchan

Depois de resgatar o figurino da época do sucesso da música "É o Tchan" , agora Carla Perez investiu em outra fantasia que remete a 1990, época em que era dançarina da banda, e refez a roupa de odalisca que usava durante a turnê "É o Tchan no Egito". Ela se apresentou no trio elétrico Pipoca Doce, nesta segunda-feira (20), no circuito Osmar (Campo Grande), em Salvador.

A ex-dançarina também fez uma grande homenagem pelos 30 anos do Tchan e convidou ao palco Scheila Carvalho e Sheila Mello, outras duas ex-integrantes que também fizeram história na banda. No percurso, ela se declarou para o grupo de pagode baiano e comparou com um casamento.

''É que nem casamento. Às vezes tem diferenças, mas tem que durar para sempre'', declarou Carla. ''Foi uma história linda. Esse ano eu faço exatamente uma homenagem aos trinta anos do É o Tchan, onde todas nós fizemos parte. Então nada mais nada menos do que agradecimento'' pontuou.

As Sheilas ficaram muito emocionadas por lembrarem desse passado feliz e a Carvalho fez questão de falar sobre tudo o que estava sentindo. "'Eu quero agradecer à Carla mais uma vez por esse momento que está sendo incrível. Uma história que a gente construiu e que até hoje as pessoas curtem. A gente trouxe essa alegria, essa energia e desperta esse desejo de voltar ao passado e viver de novo'', disse.

Sheila Mello também aproveitou a oportunidade para relembrar sua história com o grupo e usou o mesmo look da final do concurso "Loira do Tchan", no extinto "Domingão do Faustão".

