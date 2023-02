Reprodução/Instagram - 19.02.2023 Anitta se apresentou no Carnaval de Olinda





Após comandar seu bloco em Salvador, Anitta, de 29 anos, se apresentou em Recife, na festa Carvalheira na Ladeira, neste sábado de Carnaval, e prometeu não deixar nenhum folião parado. Para a ocasião, a Poderosa apostou em uma roupa inspirada por Cabocla Jurema – entidade espiritual cultuada na umbanda-, como forma de homenagear a religiosidade afro-brasileira.

"Esse look em homenagem à Jurema me enche de orgulho, porque a história dela fala muito sobre força. Sempre sonhei em homenageá-la de alguma forma. Fazer isso no Carnaval é muito especial para mim!", comenta Anitta, que compartilhou imagens de seu figurino no Instagram.





Anônimos e famosos aprovaram a produção e elogiaram a cantora. "Que linda", disse Lexa. "Ai que coisa mais linda essa roupa. Linda", reagiu Juliana Paes. "Muito linda", afirmou Maisa Silva.

