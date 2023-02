Foto: Reprodução/Twitter Luísa Sonza

Luisa Sonza anima os foliões de Salvador nesta sexta-feira (17) de Carnaval. A cantora sobe ao trio elétrico do Tiktok e se apresenta ao lado do Timbalada, no circuito Barra-Ondina. Para o evento Luísa escolheu um look inesperado, que adiantou no Instagram: o vilão Plankton do desenho Bob Esponja.

“Cadê meu hambúrguer de siri?”, brincou a cantora na legenda da publicação. A fantasia foi elogiada pelos seguidores. “Entregando tudo nos looks”, comentou um fã. “Perfeita demais”, declarou a ex-BBB Paula, recentemente eliminada do reality.





Sonza colocou os foliões de Salvador para rebolar com o hit “Sentadona”, além de acompanhar o Timbalada nos ritmos do axé. Além dela, Majur, Gaby Amarantos e Os Quebradeiras também participarão com o grupo lançado por Carlinhos Brown.

No último domingo (12), Luísa Sonza comandou o bloco Modo Surto e arrastou uma multidão de fãs na região de Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Com um look todo vermelho e transparente, a cantora apresentou os principais sucessos e contou com a participação especial de famosos, como Mc Melody.













