Reprodução / TV Bahia Saulo Fernandes

Saulo Fernandes animou o público ao levar a “Pipoca das Cores” para as ruas de Salvador, Bahia, nesta quinta-feira (16) para o primeiro dia oficial do Carnaval na cidade.

O trio do antigo vocalista da Banda Eva começou em 2019 e foi inspirado no festival de cores indiano, o Holi. O projeto, como o nome sugere, conta com distribuição e projeção de pó multicolorido lavável, sustentável e não tóxico, em meio à multidão, durante o desfile.





No ano em que comemora uma década de carreira solo, Saulo promete uma trilha sonora especial, incluindo a canção “Bahia-Batuque-Orixá”, lançada às vésperas da folia, além das tradicionais canções “Raiz de Todo o Bem”, “Preta” e “Circulou”.

Pelo Instagram, o cantor comemorou a estreia do Carnaval baiano. “Carnaval é chegada a hora de nossa alegria. A gente esperou tanto tempo para estar junto em plena avenida, sorrindo para a vida, aqui na cidade mais querida”, declamou Saulo.













+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.